È quello che mi vogliono fare Garlasco l’annuncio choc di Andrea Sempio in tv

Andrea Sempio rompe il silenzio in tv, commentando gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sul delitto di Garlasco.

Andrea Sempio rompe il silenzio dopo gli ultimi sviluppi dell’inchiesta su delitto di Garlasco. Il 37enne, oggi indagato con l’accusa di concorso in omicidio, ha parlato dopo la riunione del suo team difensivo. Il summit si è svolto in vista dell’udienza dell’incidente probatorio fissata per il 18 dicembre: non il capitolo finale di questo nuovo filone, ma un possibile punto di svolta in prospettiva processuale. Dopo il confronto con avvocati e consulenti tecnici, Sempio si è presentato davanti ai microfoni di Quarto Grado. Il nodo centrale resta il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. È stata infatti rilevata la presenza del cromosoma Y riconducibile alla famiglia Sempio, ma la dottoressa Denise Albani ha chiarito che è impossibile stabilire le “modalità di deposito del materiale biologico originario” e che, di conseguenza, gli “aplotipi misti parziali” riscontrati non possono essere attribuiti con certezza, né è possibile capire se il trasferimento sia avvenuto per contaminazione o per contatto diretto. Caffeinamagazine.it

