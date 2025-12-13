È morto Peter Greene l' attore di Pulp Fiction e The Mask - Da Zero a mito aveva 60 anni
È venuto a mancare all'età di 60 anni l’attore statunitense Peter Greene, celebre per i ruoli di antagonista in film iconici come
Peter Greene, attore statunitense noto al grande pubblico per i ruoli di 'cattivo' in film di culto come "Pulp Fiction" e "The Mask - Da zero a mito", è stato trovato morto nel pomeriggio di venerdì 12 dicembre nel suo appartamento nel Lower East Side di Manhattan. Aveva 60 anni. A confermare la. Today.it
