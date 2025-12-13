È morto Peter Greene | la star di Pulp Fiction e The Mask aveva 60 anni

È deceduto a 60 anni l'attore Peter Greene, noto per ruoli in film come Pulp Fiction e The Mask. Trovato senza vita nel suo appartamento a New York, le autorità stanno indagando sulle cause della sua morte. La notizia ha suscitato cordoglio tra fan e colleghi, ricordando la carriera e il talento dell'attore.

L'attore è stato trovato morto nel suo appartamento a New York e la polizia sta cercando di far luce sulle dinamiche che lo hanno portato al decesso. Peter Greene, noto attore caratterista e famoso principalmente per aver interpretato personaggi cattivi in film come Pulp Fiction e The Mask - Da zero a mito, è stato trovato senza vita nella giornata di ieri all'interno del suo appartamento a Manhattan. L'attore aveva 60 anni e la scomparsa è stata confermata dal suo manager Gregg Edwards e la causa della morte al momento è sconosciuta. Nelle prossime ore probabilmente saranno diffusi ulteriori dettagli sulla causa della scomparsa dell'attore. Movieplayer.it Peter Green, trovato morto in casa l'attore di Pulp Fiction e The Mask: le cause del decesso - L’attore di culto, celebre per i suoi ruoli da villain in Pulp Fiction e The Mask, è stato trovato morto nel suo appartamento di New York. libero.it

Morto Peter Greene | L’attore di Pulp Fiction e The Mask aveva 60 anni - Peter Greene, celebre per i ruoli in Pulp Fiction e The Mask, è stato trovato morto a 60 anni nel suo appartamento di Manhattan. universalmovies.it

