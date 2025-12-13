È morto Luca Di Biasi | sfidò tutti per sposare Silvana con la sindrome di Down

Luca Di Biasi, noto per aver sfidato le convenzioni e lottato per il diritto all’amore, è scomparso all’età di 60 anni. Con la moglie Silvana Saudino, ha rappresentato un esempio di coraggio e determinazione, diventando un simbolo importante per le persone con sindrome di Down e per la diffusione di messaggi di inclusione e rispetto.

È morto all’età di 60 anni Luca Di Biasi, l’uomo che insieme alla moglie Silvana Saudino è diventato simbolo del diritto all’amore per le persone con sindrome di Down. La loro storia, raccontata nel documentario Luca + Silvana del 2020, ha commosso l’Italia e contribuito a scardinare stereotipi radicati sulle relazioni sentimentali delle persone con disabilità intellettiva. Luca e Silvana, coppia bolzanina, hanno affrontato per lungo tempo un percorso complesso e difficile verso il matrimonio, dovendo superare non solo ostacoli amministrativi ma anche pregiudizi sociali profondamente radicati. Il loro desiderio di sposarsi, semplice e legittimo come quello di qualsiasi altra coppia, si è trasformato in una battaglia per affermare un diritto fondamentale spesso negato alle persone con sindrome di Down. Cinemaserietv.it Addio a Luca Di Biasi, protagonista del film "Luca e Silvana": una storia d’amore che ha sfidato i pregiudizi e ha superato le barriere della sindrome di Down - È morto all'età di 60 anni Luca Di Biasi che, con sua moglie Silvana Saudino, avevano realizzato il docufilm "Luca e Silvana" diretto dal regista Stefano Lisci. ildolomiti.it

Morto Di Biasi, protagonista del film ‘Luca e Silvana’ - (ANSA) – BOLZANO, 13 DIC – E’ morto all’età di 60 anni Luca Di Biasi, protagonista – assieme alla sua amata Silvana Saudino – del film "Luca e Silvana" di Stefano Lisci che racconta il lungo e diffici ... msn.com

