È morto l’attore Peter Greene

Peter Greene, attore statunitense diventato un volto simbolo dei “cattivi” nel cinema di culto degli anni Novanta, è morto all’età di 60 anni. A darne notizia è stato il suo manager, che ha riferito come Greene sia stato trovato senza vita nella sua abitazione di New York, senza fornire indicazioni sulle cause del decesso. L’attore aveva iniziato la carriera all’inizio degli anni Novanta, imponendosi con ruoli secondari ma fortemente riconoscibili in film come Pulp Fiction di Quentin Tarantino, dove interpretava la guardia giurata Zed, I soliti sospetti di Bryan Singer nei panni del contrabbandiere Redfoot e The Mask di Chuck Russell, in cui era il criminale Dorian Tyrell. Lettera43.it

