È morta a 9 anni Brielle Bird la bambina che lottava contro il cancro | il messaggio di Ariana Grande

Brielle Bird, bambina di 9 anni, è deceduta il 11 dicembre 2025 dopo aver lottato per cinque anni contro un neuroblastoma, una forma aggressiva di cancro. La sua storia ha suscitato grande commozione e solidarietà, e anche Ariana Grande ha voluto rendere omaggio alla giovane paziente.

Brielle Bird è morta giovedì 11 dicembre 2025 all’età di 9 anni, dopo aver combattuto per cinque anni contro un neuroblastoma, una forma aggressiva di cancro. La sua famiglia ha annunciato la notizia attraverso il profilo Instagram della bambina, che contava oltre 654.000 follower e dove la piccola, insieme ai suoi cari, aveva documentato ogni fase del suo viaggio contro la malattia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kendra Bird (@briestrongerthancancer) Brie aveva ricevuto la prima diagnosi di neuroblastoma al quarto stadio nel 2020, quando aveva solo 4 anni. Sua madre Kendra aveva comunicato ai follower che i medici avevano individuato un tumore di 8 centimetri nell’addome della bambina, oltre a diffusioni del cancro nella schiena. Cinemaserietv.it È morta a 9 anni Brielle Bird, la bambina che lottava contro il cancro: il messaggio di Ariana Grande - Le piaceva Ariana Grande e la popstar di Wicked le aveva inviato dei doni. cinemaserietv.it

