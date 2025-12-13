E' il giorno di Picerno-Salernitana | Raffaele sceglie la nuova coppia d' attacco

Oggi alle 14.30 si gioca Picerno-Salernitana, match valido per la giornata di campionato. Raffaele ha deciso di affidarsi alla nuova coppia d’attacco formata da Ferraris e Liguori, pronti a guidare l’attacco granata. La sfida si svolge allo stadio Curcio, con la Salernitana determinata a conquistare punti preziosi contro l’ultima in classifica.

Ferraris e Liguori guideranno l'attacco della Salernitana che oggi, alle 14.30, scenderà in campo allo stadio Curcio per affrontare il Picerno ultimo in classifica. La nuova coppia d'attacco scelta dall'allenatore Giuseppe Raffaele è conseguenza del forfait di Inglese - mal di schiena - e della. Salernotoday.it

