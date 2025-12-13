È glitter lips-mania | 8 lipgloss pieni zeppi di brillantini per Natale e Capodanno Y2K style

La tendenza delle glitter lips conquista le feste di Natale e Capodanno, con otto lipgloss ricchi di brillantini in stile Y2K. Dopo anni di oblio, il lipgloss torna protagonista, portando lucentezza e glamour alle labbra con texture innovative e senza più gli inconvenienti del passato. Un modo scintillante per celebrare le festività con stile.

La magia delle Feste, quest’anno, arriva dritta dritta sulle labbra e grazie ad un prodotto d’eccezione: dopo essere rimasto per lungo tempo confinato nel dimenticatoio, scartato al ricordo lontano della sua texture appiccicaticcia e della sua tendenza a migrare, il famigerato lipgloss è da qualche tempo tornato nuovamente sotto ai riflettori. Com’è ovvio, la sua formula è notevolmente evoluta, ora più in armonia con i gusti e le esigenze delle inflessibili beauty addicted, e così anche la sua finitura: sì, la spessa patina lucida e brillantinata che ha caratterizzato l’iconica estetica anni Duemila detta di nuovo la moda ed è prontissima a regalarci il make-up perfetto per Natale e Capodanno 2025. Dilei.it

