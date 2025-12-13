È caccia all' Eichmann di Assad' | l' uomo che soffocò le rivolte siriane

L'articolo esplora il ruolo di un individuo chiave nel soffocare le rivolte siriane, paragonato all'Eichmann di Assad, evidenziando come la giustizia e la lotta per la verità siano fondamentali per la riconciliazione nazionale. La narrazione si concentra sulla necessità di arrestare e processare coloro che hanno commesso crimini durante il regime, per favorire una svolta nel paese.

Dopo la caduta di un regime non c'è riconciliazione nazionale che non passi dall'arresto e dalla messa a processo degli individui che hanno torturato e ucciso pur di mantenere saldo il potere di un tiranno. È per questo che a distanza di un anno dalla fuga a Mosca del dittatore siriano Bashar al Assad e mentre Damasco prova a voltare pagina, è caccia aperta al generale Jamil Hassan, uno degli uomini considerati tra i più spietati aguzzini del regime alawita e tra i sospettati di crimini di guerra più ricercati al mondo. Come riferisce il Wall Street Journal che ne ha ricostruito il profilo, in molti sono sulle tracce di Hassan, ex capo dell'agenzia di intelligence dell'Aeronautica militare siriana, fuggito all'estero a seguito della cacciata del "macellaio di Damasco". Ilgiornale.it