È Alberto Tomba il nuovo ambassador di Ferragamo

Alberto Tomba, leggenda dello sci e icona dello sport internazionale, entra nel mondo della moda come nuovo ambassador di Ferragamo. Con la sua esperienza e stile unico, Tomba rappresenta un connubio tra sport e lusso, rafforzando l'immagine del brand e portando una nuova energia alla collaborazione tra moda e atleti di élite.

È uno degli sciatori più forti al mondo, e non è nuovo alle collab di moda. E ora Alberto Tomba è il nuovo ambassador di Ferragamo. Classe 1966, la sua carriera è segnata da importanti successi mondiali, tra cui 3 ori e 2 argenti olimpici, 2 ori e 2 bronzi Mondiali, 50 vittorie in coppa del Mondo. Che condivide con il brand valori come dedizione, perseveranza, resilienza e attenzione al dettaglio. Ferragamo presenta il suo nuovo ambassador: è Alberto Tomba. Ed entrambe le parti sono al settimo cielo per questa collab. Come ha dichiarato l’erede Leonardo Ferragamo, “Il sup percorso sportivo riflette perfettamente la filosofia di Ferragamo: ogni conquista nasce dal sacrificio, ogni risultato dalla dedizione. Metropolitanmagazine.it

Alberto Tomba: «Nel 1984 arrivai primo al parallelo alla Montagnetta di San Siro, ma i giornali non citarono il mio nome...» - Cinquanta vittorie in Coppa del Mondo e 5 medaglie olimpiche, 3 d’oro e 2 d’argento: Alberto Tomba è uno dei più grandi campioni di sci di sempre. milano.corriere.it

