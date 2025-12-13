Dune: Parte Tre rappresenterà un importante salto temporale, ambientandosi molti anni dopo gli eventi di Dune: Parte Due. La saga cinematografica di Denis Villeneuve prosegue con un nuovo capitolo che vedrà evoluzioni significative nei personaggi e nella trama, segnando un punto di svolta nella narrazione e nell'universo creato.

Dune: Parte Tre sarà ambientato molti anni dopo gli eventi di Dune: Parte Due, segnando un netto avanzamento nella linea temporale della saga cinematografica di Denis Villeneuve. A confermarlo è stato Timothée Chalamet, protagonista della trilogia nei panni di Paul Atreides, che durante una recente apparizione al The Graham Norton Show ha rivelato che il suo personaggio verrà mostrato in una fase della vita molto più matura. L’attore ha parlato apertamente di un Paul più anziano di 15, 20 anni, anticipando anche un cambiamento sostanziale nel modo in cui il personaggio verrà raccontato sullo schermo. Cinemaserietv.it

Dune: Parte Tre farà un enorme salto nel tempo: Paul Atreides non sarà più lo stesso - Timothée Chalamet anticipa un grande salto temporale in Dune: Parte Tre e un Paul Atreides molto diverso dal passato. cinemaserietv.it