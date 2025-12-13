Dumfries si deve operare? Inter in ansia

L'Inter attende aggiornamenti sulle condizioni di Denzel Dumfries, fermo da circa un mese a causa di un infortunio alla caviglia. La sua ripresa rappresenta un elemento fondamentale per la rosa nerazzurra, mentre cresce l'ansia tra i tifosi e lo staff tecnico in attesa di una conferma sulla possibile operazione o il percorso di recupero.

In casa Inter cresce l’apprensione per Denzel Dumfries, fermo ormai da circa un mese per un problema alla caviglia e senza una data certa per il rientro. La situazione dell’esterno olandese continua a essere monitorata con attenzione e, come riporta il Corriere dello Sport, il club ha deciso di procedere con nuovi accertamenti clinici per chiarire definitivamente il quadro. “La prossima settimana, una volta raccolti tutti i risultati, verrà fatto un punto completo della situazione”, scrive il quotidiano. L’obiettivo dello staff medico nerazzurro è duplice: verificare segnali concreti di miglioramento e individuare il percorso terapeutico più adatto per arrivare alla guarigione definitiva. Ilnerazzurro.it

