Dumfries non da sicurezze l’Inter pensa ad un sostituto a gennaio? Le novità

Le prestazioni di Denzel Dumfries stanno generando preoccupazioni in casa Inter, spingendo i vertici a valutare possibili alternative. Con l'incertezza sul futuro del giocatore, si intensificano le voci su un eventuale intervento sul mercato a gennaio per rinforzare la rosa e garantire maggiore sicurezza sulla fascia destra.

Inter News 24 Le condizioni di Denzel Dumfries continuano a tenere in allarme l’Inter. La società meneghina potrebbe intervenire sul mercato a gennaio?. Cresce l’apprensione in casa Inter riguardo alle condizioni fisiche dell’esterno olandese Denzel Dumfries. Il dolore persistente alla caviglia sinistra sta infatti sollevando serie preoccupazioni, tanto che la dirigenza e lo staff medico stanno valutando l’ipotesi di un intervento chirurgico. La preoccupazione ad Appiano Gentile, quartier generale dei nerazzurri, è concreta. Nonostante settimane di terapie intensive, il giocatore olandese continua ad avvertire dolore non appena tenta di aumentare i carichi di lavoro e riprendere la corsa. Internews24.com

???? F. Romano - Con il cambio di agente (Ali Barat), arriva un campanello per l'Inter e per il futuro dell’olandese: per Dumfries l’estate 2026 potrebbe essere quella del possibile addio all’Inter, ricordando che ha una clausola rescissoria nel suo contratto. - facebook.com facebook