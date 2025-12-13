Dumfries Inter situazione sempre più delicata | non esclusa l’operazione per il laterale olandese

La situazione di Denzel Dumfries all'Inter si fa sempre più complessa, con il laterale olandese alle prese con problemi alla caviglia. Lo staff nerazzurro sta valutando le opzioni migliori, considerando anche l'eventualità di un intervento. La condizione del giocatore resta in bilico, influenzando le decisioni tecniche e la sua disponibilità futura.

Inter News 24 Dumfries Inter, l’esterno olandese continua a convivere con il dolore alla caviglia e lo staff nerazzurro valuta il percorso migliore. La questione Dumfries continua a tenere in apprensione l’Inter. L’esterno destro olandese, classe 1996, è ancora alle prese con dolore persistente alla caviglia, un problema che non gli consente di tornare ad allenarsi e giocare con continuità. Una situazione complessa, che sta spingendo il club nerazzurro a riflettere con attenzione sulle prossime mosse. Secondo quanto riportato da Sky Sport, e rilanciato da Matteo Barzaghi su X, in casa Inter è in corso una valutazione approfondita sul da farsi. Internews24.com

