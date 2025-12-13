Dumfries Inter il caso resta un rebus | a gennaio possibile intervento sul mercato

Dumfries Inter: la situazione dell’esterno nerazzurro rimane complessa, con un stop prolungato e un rientro incerto. Lo staff nerazzurro valuta diverse soluzioni, incluso un possibile intervento sul mercato a gennaio, per affrontare le criticità legate alla sua assenza. La vicenda resta un rebus che tiene banco nelle strategie di mercato dell’Inter.

Inter News 24 Dumfries Inter, la situazione dell’esterno continua a preoccupare lo staff nerazzurro: stop prolungato, rientro incerto e un piano B. La situazione legata a Denzel Dumfries, esterno destro olandese classe 1996, assume sempre più i contorni di un vero e proprio mistero in casa Inter. Fuori dai giochi dal 9 novembre, il laterale nerazzurro continua a convivere con fastidi alla caviglia che ne stanno rallentando il recupero, tanto da mettere seriamente in dubbio anche la sua presenza in Supercoppa. Lo scenario viene analizzato da La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come in casa nerazzurra la speranza sia quella di non andare oltre i due mesi complessivi di stop. Internews24.com

