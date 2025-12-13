Dumfries Inter cresce l’ansia in casa nerazzurra | stop prolungato e futuro da valutare

L'infortunio di Dumfries preoccupa l'Inter, con l'esterno olandese ancora fermo e senza una data di rientro certa. Lo staff medico nerazzurro sta proseguendo con approfondimenti e valutazioni per definire il percorso di recupero, alimentando l'ansia in casa interista.

In casa Inter cresce l'ansia per le condizioni di Denzel Dumfries, esterno destro olandese classe 1996, ancora fermo ai box e senza una previsione chiara sul rientro in campo. Una situazione che inizia a destare forte preoccupazione nello staff tecnico nerazzurro, soprattutto alla luce dell'importanza del giocatore nello scacchiere tattico di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'infortunio di Dumfries si sta rivelando più complesso del previsto.

#Inter - #Dumfries si sta sottoponendo a nuovi controlli. Settimana prossima si avrà il responso definitivo sulla sua situazione. L’olandese non ha subito una nuova lesione, ma sente ancora dolore. x.com

