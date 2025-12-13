Dumfries Inter cresce l’ansia in casa nerazzurra | ecco come sta la caviglia dell’olandese! Il possibile scenario

L'attenzione dell'Inter è rivolta alle condizioni di Denzel Dumfries, il quale ha subito un problema alla caviglia durante gli allenamenti. In casa nerazzurra cresce l’ansia per le sue condizioni fisiche, con il tecnico e i tifosi in attesa di aggiornamenti ufficiali. La situazione resta sotto stretto monitoraggio, mentre si teme un possibile stop per il giocatore o una sua ridotta disponibilità nelle prossime sfide.

