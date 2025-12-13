Due tasse per i pacchi low cost? 5 euro in totale pagheranno i consumatori

A partire da luglio, entrerà in vigore una nuova tassa sui pacchi low cost provenienti da paesi extra Ue, con un costo totale di circa 5 euro. La misura, approvata nella legge di bilancio, prevede l'applicazione di una tassa aggiuntiva che, secondo le stime, ricadrà sui consumatori.

Due, tre o addirittura cinque euro. La tassa sui pacchi low cost extra Ue entrerà in vigore a luglio dopo l’ok nella legge di bilancio. Ma intanto anche l’Unione Europea ha deciso di mettere un dazio sulle microspedizioni dell’e-commerce. Sempre con la soglia del valore a 150 euro. La misura rimarrà in vigore fino alla riforma delle dogane comunitarie, prevista nel 2028. E varrebbe 3 euro. È stata pensata per tassare i prodotti di Shein, Temu e AliExpress, ma «a pagare saranno ancora una volta i consumatori», avverte il Codacons. Con 4,6 miliardi provenienti dai Paesi extra Ue, il 91% dei pacchi dalla Cina, e il dazio da tre euro, calcola l’associazione, «i consumatori europei andrebbero incontro ad una maggiore spesa di 13,8 miliardi di euro l’anno». Open.online

