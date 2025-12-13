Due tasse per i pacchi low cost? 5 euro in totale pagheranno i consumatori
A partire da luglio, entrerà in vigore una nuova tassa sui pacchi low cost provenienti da paesi extra Ue, con un costo totale di circa 5 euro. La misura, approvata nella legge di bilancio, prevede l'applicazione di una tassa aggiuntiva che, secondo le stime, ricadrà sui consumatori.
Due, tre o addirittura cinque euro. La tassa sui pacchi low cost extra Ue entrerà in vigore a luglio dopo l’ok nella legge di bilancio. Ma intanto anche l’Unione Europea ha deciso di mettere un dazio sulle microspedizioni dell’e-commerce. Sempre con la soglia del valore a 150 euro. La misura rimarrà in vigore fino alla riforma delle dogane comunitarie, prevista nel 2028. E varrebbe 3 euro. È stata pensata per tassare i prodotti di Shein, Temu e AliExpress, ma «a pagare saranno ancora una volta i consumatori», avverte il Codacons. Con 4,6 miliardi provenienti dai Paesi extra Ue, il 91% dei pacchi dalla Cina, e il dazio da tre euro, calcola l’associazione, «i consumatori europei andrebbero incontro ad una maggiore spesa di 13,8 miliardi di euro l’anno». Open.online
Tassa di due euro sui pacchi extra Ue, chi deve pagarla e cosa succede a chi acquista low-cost su Shein, Temu e AliExpress - Dal 2026 chi compra su piattaforme come Shein, Temu, AliExpress e in generale da siti extra Ue potrebbe pagare un contributo fisso di 2 euro per ogni ... msn.com
Il governo vuole mettere una tassa di due euro sui pacchi sotto i 150 euro - È una proposta inserita nella legge di bilancio il cui scopo non è chiaro: serve più che altro a racimolare un po' di soldi ... ilpost.it
Tasse sui pacchi, 2 euro dall’Italia (e altri 3 dalla Ue) per limitare gli acquisti a basso costo (fino a 150 euro) sulle piattaforme online, in particolare dai Paesi asiatici. Prima i pacchi italiani! x.com
Una delle nuove tasse che la manovra 2026 introdurrà per gli italiani è un'imposta sulle spedizioni di piccoli pacchi. C’è l’ipotesi di colpire non solo i Paesi extra-Ue, ma tutte le spedizioni. Quando si applica e chi deve pagarla: - facebook.com facebook
2€ per ogni pacco che ricevi