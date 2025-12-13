Due pescherecci attaccati da navi cinesi cosa succede!

Due pescherecci sono stati attaccati da navi cinesi nel Mar Cinese Meridionale, sollevando nuove tensioni tra le Filippine e la Cina. Il recente episodio si è verificato presso il Sabina Shoal, una zona contesa che sta diventando sempre più teatro di scontri e dispute territoriali nell'area.

L’escalation delle tensioni territoriali nel Mar Cinese Meridionale ha raggiunto un nuovo, preoccupante culmine in un recente confronto presso il Sabina Shoal, un’area marina contesa che è diventata un focolaio di attriti tra le Filippine e la Cina. La Guardia Costiera filippina (PCG) ha diffuso dettagli allarmanti su un incidente avvenuto venerdì, coinvolgendo navi cinesi che hanno impiegato la forza contro pescatori e imbarcazioni filippine, provocando feriti e danni materiali. L’episodio, riportato dall’agenzia di stampa Reuters, getta una luce cruda sulla pericolosa tattica di coercizione che Pechino continua a esercitare in acque che Manila rivendica come proprie, in linea con il diritto internazionale e la sentenza del 2016 della Corte Permanente di Arbitrato. Thesocialpost.it

Filippine, due nostri pescherecci attaccati dalle navi cinesi - La guardia costiera filippina ha dichiarato che tre pescatori filippini sono rimasti feriti e due pescherecci hanno subito "danni significativi" quando le navi della guardia costiera cinese hanno spar ... msn.com