Due pescherecci attaccati da navi cinesi cosa succede!
Due pescherecci sono stati attaccati da navi cinesi nel Mar Cinese Meridionale, sollevando nuove tensioni tra le Filippine e la Cina. Il recente episodio si è verificato presso il Sabina Shoal, una zona contesa che sta diventando sempre più teatro di scontri e dispute territoriali nell'area.
L’escalation delle tensioni territoriali nel Mar Cinese Meridionale ha raggiunto un nuovo, preoccupante culmine in un recente confronto presso il Sabina Shoal, un’area marina contesa che è diventata un focolaio di attriti tra le Filippine e la Cina. La Guardia Costiera filippina (PCG) ha diffuso dettagli allarmanti su un incidente avvenuto venerdì, coinvolgendo navi cinesi che hanno impiegato la forza contro pescatori e imbarcazioni filippine, provocando feriti e danni materiali. L’episodio, riportato dall’agenzia di stampa Reuters, getta una luce cruda sulla pericolosa tattica di coercizione che Pechino continua a esercitare in acque che Manila rivendica come proprie, in linea con il diritto internazionale e la sentenza del 2016 della Corte Permanente di Arbitrato. Thesocialpost.it
Filippine, due nostri pescherecci attaccati dalle navi cinesi - La guardia costiera filippina ha dichiarato che tre pescatori filippini sono rimasti feriti e due pescherecci hanno subito "danni significativi" quando le navi della guardia costiera cinese hanno spar ... msn.com
Lo scontro tra due navi della Guardia Costiera di Pechino nel Mar Cinese Meridionale: il boato e l'impatto tra le prue - occidentale delle Filippine, le cui acque che rappresentano un ricco atollo di pesca, sono contese tra Cina e Filippine. video.corriere.it
