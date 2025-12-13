Due incidenti-fotocopia a Chieri nell' arco di poche ore | furgoni di corrieri restano incastrati nel solito sottopasso
Nella giornata di giovedì 11 dicembre 2025, a Chieri si sono verificati due incidenti simili nel sottopasso di strada Fontaneto, vicino all’incrocio con strada Cambiano. Due furgoni di corrieri sono rimasti incastrati nello stesso punto, evidenziando ancora una volta le difficoltà di attraversare questa zona. Un episodio che sottolinea le criticità di un tratto frequentemente interessato da problemi di passaggio.
Due furgoni cassonati (o camioncini per chi preferisce) di altrettanti corrieri sono rimasti incastrati nella sola giornata di giovedì 11 dicembre 2025 nel sottopasso di strada Fontaneto, in prossimità dell'incrocio con strada Cambiano, a Chieri. Entrambi i conducenti, evidentemente, hanno preso. Torinotoday.it
