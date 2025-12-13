Due blitz in pieno centro Stop a un bar pericoloso E scoperto un dormitorio

Nelle ultime ore, le forze dell’ordine sono intervenute nel centro di Forlì, compiendo due operazioni distinte. È stato sequestrato un bar considerato pericoloso e scoperto un dormitorio abusivo, segnando un intervento deciso per garantire sicurezza e ordine nella zona centrale della città.

Nelle ultime ore le forze dell’ordine sono intervenute in due distinte situazioni nel centro storico di Forlì. Il questore Claudio Mastromattei ha sospeso per quindici giorni la licenza di un esercizio pubblico di corso Mazzini: secondo gli accertamenti della Polizia Amministrativa e delle Volanti, il locale (aperto da appena venti giorni) era diventato un punto di ritrovo abituale per persone con precedenti per spaccio di droga, destinatari di daspo urbano e anche cittadini stranieri irregolari. La Questura, in una nota, parla di "concreta pericolosità": da qui la sospensione temporanea, con controlli che riprenderanno immediatamente alla riapertura per verificare l’eventuale persistenza delle criticità. Ilrestodelcarlino.it Due blitz in pieno centro. Stop a un bar "pericoloso". E scoperto un dormitorio - La Questura chiude per 15 giorni un locale in corso Mazzini: appena aperto, era già un covo di pregiudicati. msn.com

Pontedera, scambio di droga in pieno centro: i carabinieri arrestano due spacciatori - Nel pomeriggio di giovedì 21 novembre, i carabinieri della stazione di Pontedera hanno tratto in arresto due uomini, entrambi ... lanazione.it

Leggi 'La ‘delocalizzazione’ dello spaccio a Caivano: blitz in pieno centro, in manette fratello e sorella' su Cronachedi.it - facebook.com facebook

© Ilrestodelcarlino.it - Due blitz in pieno centro. Stop a un bar "pericoloso". E scoperto un dormitorio

Marina di Ragusa, spacciano in pieno centro. Blitz della Polizia

Video Marina di Ragusa, spacciano in pieno centro. Blitz della Polizia Video Marina di Ragusa, spacciano in pieno centro. Blitz della Polizia