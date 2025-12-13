Due bimbi morti nel Bresciano uno ha perso la vita subito dopo il parto | la procura di Brescia apre un’indagine

Due bambini sono deceduti nel Bresciano, a poche ore di distanza l’uno dall’altro, in Val Camonica. Uno di 22 mesi è morto all’ospedale di Bergamo dopo un malore, mentre un altro ha perso la vita subito dopo il parto. La procura di Brescia ha aperto un’indagine per approfondire le cause di questi tragici eventi.

Due bimbi sono morti in Val Camonica nel Bresciano a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Un piccolo di 22 mesi è deceduto qualche sera fa all'ospedale di Bergamo per un malore dopo che era stato trasferito d'urgenza dalla cittadina di Darfo. L'altro, all'ospedale di Esine, era venuto alla luce in condizioni critiche. Trasferito agli Spedali civili di Brescia, è morto lì. Ora la procura indaga, al momento contro ignoti. Le complicazioni e il trasferimento a Brescia. Le prime complicazioni si sono registrate durante il travaglio della madre. Complicazioni sufficientemente gravi da spingere l'equipe medica a disporre il trasporto del neonato a Brescia, dove avrebbe potuto essere preso in cura nel reparto di Terapia intensiva neonatale.

