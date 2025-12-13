Drogato di videogame un adolescente su 10 e gioca d' azzardo

Un fenomeno emergente coinvolge sempre più adolescenti, con uno su dieci che si definisce drogato di videogame e pratica anche il gioco d'azzardo. La dipendenza da videogiochi e le scommesse online stanno crescendo tra i giovani, influenzando il loro comportamento e il loro benessere. Un fenomeno che preoccupa genitori, insegnanti e esperti di salute mentale.

Il controller vibra tra le mani. Ancora una partita, solo un’altra missione, un ultimo livello. Poi basta, giuro. Ma quel «poi» viene rimandato e rimandato ancora. E, subdola, la passione per i videogiochi si trasforma in dipendenza, come fosse droga. Accade a un ragazzo su 10. A confermarlo è uno studio pubblicato su Addiction e coordinato dalla Norwegian university of Science and Technology. L’analisi ha preso in considerazione giovani tra i 10 e i 18 anni e in molti (soprattutto nei maschi) ha rivelato i sintomi dell’Igd, vale a dire dell’Internet gaming disorder. Dipendenza. Quella strana adrenalina che lascia svegli nel cuore della notte, che fa saltare i pasti pur di stare mezz’ora in più davanti allo schermo e che svuota le giornate di persone reali. Ilgiornale.it Drogato di videogame, un adolescente su 10 (e gioca d'azzardo) - È come dire che l’ultilizzo di droghe leggere rende più alta la possibilità che un ragazzo passi a usare droghe pesanti. msn.com

