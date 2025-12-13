Droga o alcol quattro accessi al giorno al Pronto soccorso

Nel 2024, i ricoveri al Pronto soccorso legati a droga e alcol sono stati 1.431, segnando un aumento del 14,7% rispetto a nove anni fa. Questi dati evidenziano una crescita dei casi di abuso di sostanze, con un’età media sempre più giovane, come sottolineato da Zucchi di Ats.

