Droga nell’auto l’arrestato | Corriere per necessità Ma tace su committenti e destinatari

Un giovane di 22 anni di Lecce, fermato con 20 kg di hashish nel bagagliaio, ha dichiarato di aver agito per necessità, offrendo il suo servizio come corriere. Durante l’interrogatorio, però, ha evitato di rispondere su chi fossero i committenti e i destinatari della droga, rimanendo vago sulle motivazioni e sui collegamenti con il traffico.

LECCEBRINDISI - Si è reso disponibile al trasporto di 20 chilogrammi di hashish in cambio di 1.400 euro, mai ricevuti a causa dell'arresto: è quanto ha spiegato durante l'interrogatorio Lucas Maciel Braz, 22 anni residente a Lecce, fermato l'8 dicembre scorso con la droga nascosta nel bagagliaio.