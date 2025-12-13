Droga lanciata nel finestrino di un' auto in transito nel centro di Napoli | intervengono i carabinieri

Durante un servizio anti droga nel centro di Napoli, i carabinieri della stazione Stella hanno intercettato un episodio sospetto in piazza Cavour, dove un 33enne già noto alle forze dell’ordine ha tentato di disfarsi di sostanze illecite, lanciandole dal finestrino di un’auto in transito. L'intervento ha portato al fermo e al sequestro della droga.

I carabinieri della stazione Napoli Stella stavano effettuando un servizio anti droga nelle zone della movida partenopea, quando hanno notato in piazza Cavour un 33enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, in quel frangente, aveva ceduto un involucro a un cliente e i carabinieri sono.

