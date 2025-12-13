Droga e bombe carta dentro casa Operatore di Anconambiente nei guai

Un operatore di Anconambiente è stato fermato durante una perquisizione domiciliare, sospettato di attività illecite. Durante le verifiche, sono state rinvenute sostanze stupefacenti e bombe carta, strumenti proibiti e potenzialmente pericolosi. L’intera operazione ha portato all’arresto e all’indagine sulla sua possibile coinvolgimento in attività di spaccio e altre attività illecite.

Lo controllano sospettando un’attività di spaccio di droga e lo trovano con cocaina e quattro bombe carta pericolose e vietate nel commercio. Denunciato dalla polizia un operatore di Anconambiente. E’ un 30enne anconetano accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, detenzione illegale di materiale esplosivo, resistenza a pubblico ufficiale, minacce e lesioni. Le ultime tre accuse sono state contestate anche alla fidanzata, denunciata pure lei a piede libero. Il controllo dei poliziotti della squadra mobile, diretta dal vice questore Carlo Pinto, risale al 10 dicembre scorso. Ilrestodelcarlino.it Droga e bombe carta dentro casa. Operatore di Anconambiente nei guai - Lo controllano sospettando un’attività di spaccio di droga e lo trovano con cocaina e quattro bombe carta pericolose e ... msn.com

