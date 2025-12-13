D’Orazi memoria storica e inguaribile curioso | Il dialetto fa parte di noi va tramandato

Mauro D’Orazi, nato nel 1953 a Carpi, è un appassionato custode della memoria storica della città e un esperto di dialetto locale. La sua passione per le tradizioni e il patrimonio culturale lo rende una figura di riferimento, impegnata nel tramandare le radici e le usanze di Carpi attraverso libri, fotografie e ricordi.

di Maria Silvia Cabri Chi a Carpi non lo conosce, ma, soprattutto, chi conosce Carpi meglio di lui? Mauro D’Orazi, classe 1953, carpigiano doc, annovera nel suo ‘curriculum’ varie specialità: esperto conoscitore del dialetto, custode della memoria storica della città, collezionista di ricordi e di fotografie antiche, autore di libri a tema. E molto altro, tra cui (sopra a tutto) marito di Anna Bulgarelli, appassionato di golden retriever e ‘anche’ consigliere comunale di maggioranza al secondo mandato. Tante qualifiche. Lei Mauro come si definirebbe? "Un inguaribile curioso! Queste definizioni m’appartengono tutte: ho tante passioni che coltivo con continuità e tenacia. Ilrestodelcarlino.it

