Mauro D’Orazi, nato nel 1953 a Carpi, è un appassionato custode della memoria storica della città e un esperto di dialetto locale. La sua passione per le tradizioni e il patrimonio culturale lo rende una figura di riferimento, impegnata nel tramandare le radici e le usanze di Carpi attraverso libri, fotografie e ricordi.

di Maria Silvia Cabri Chi a Carpi non lo conosce, ma, soprattutto, chi conosce Carpi meglio di lui? Mauro D’Orazi, classe 1953, carpigiano doc, annovera nel suo ‘curriculum’ varie specialità: esperto conoscitore del dialetto, custode della memoria storica della città, collezionista di ricordi e di fotografie antiche, autore di libri a tema. E molto altro, tra cui (sopra a tutto) marito di Anna Bulgarelli, appassionato di golden retriever e ‘anche’ consigliere comunale di maggioranza al secondo mandato. Tante qualifiche. Lei Mauro come si definirebbe? "Un inguaribile curioso! Queste definizioni m’appartengono tutte: ho tante passioni che coltivo con continuità e tenacia. Ilrestodelcarlino.it È Orazio Barbi, un giovane ma valente socio che, nel suo intervento in rappresentanza dell'associazione GenovApiedi, pone l'accento sulla MEMORIA, che ci rende umani, ci ricorda chi ha dato la vita per la nostra libertà e ci caratterizza, e che dobbiamo pres - facebook.com facebook © Ilrestodelcarlino.it - D’Orazi, memoria storica e inguaribile curioso: "Il dialetto fa parte di noi, va tramandato"