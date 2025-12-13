Doppio Scamacca e l' Atalanta va a Bergamo vittoria 2-1 sul Cagliari

L'Atalanta torna alla vittoria grazie a una prestazione convincente contro il Cagliari nell'anticipo della quindicesima giornata. La squadra di Bergamo, guidata da Gianluca Scamacca, si impone con un risultato di 2-1, rilanciando le proprie ambizioni in campionato e mostrando un ottimo stato di forma.

Bergamo, 13 dicembre 2025 - L'Atalanta si rilancia anche in campionato. La Dea torna a vincere, stavolta grazie a Gianluca Scamacca, autore della doppietta che ha steso il Cagliari nell'anticipo del sabato sera della quindicesima giornata. Il numero nove ha aperto le marcature a inizio partita deviando di tacco un tiro di Zappacosta, ma soprattutto ha dato a Palladino i tre punti a nove dalla fine con un gol da bomber di razza dopo il momentaneo pareggio di Gaetano. Il successo, seppur con qualche patema, fornisce alla Dea nuovo slancio anche in Serie A e 19 punti in classifica avvicinando le potenziali posizioni da Europa. Sport.quotidiano.net

