Doppio incidente in tangenziale a Milano | lunghe code anche nella giornata di sabato

Due incidenti sulla tangenziale di Milano hanno causato lunghe code anche nel fine settimana. La Tangenziale Est e la A50 sono interessate da rallentamenti e congestioni, con code che si estendono per diversi chilometri a causa di tamponamenti e interventi in corso. La situazione sta creando disagi ai pendolari e alle vetture in transito nella zona.

Due chilometri di coda sulla Tangenziale Est, A51 verso nord; tre chilometri di auto in fila sulla Ovest A50, sempre in direzione nord (per uno schianto sulla A52). Doppio incidente blocca il traffico sulle tangenziali di Milano anche di sabato. Gli schianti, entrambi attorno alle 12.30, per.

