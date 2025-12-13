Doppietta elvetica nella discesa di Coppa Europa a Santa Caterina Successo di Miggiano Bernardi è il migliore degli italiani

Nella seconda discesa di Coppa Europa a Santa Caterina, la Svizzera si conferma protagonista con una doppietta. Miggiano conquista la vittoria, mentre Bernardi si distingue come il migliore tra gli italiani, evidenziando un buon andamento per l'Italia in questa gara di sci alpino.

Nella seconda discesa consecutiva di Coppa Europa di sci alpino, gara disputata sulla pista di Santa Caterina, è la Svizzera a recitare il ruolo dell’assoluta protagonista. La formazione elvetica piazza infatti due atleti ai primi due posti. Il successo finale sorride ad Alessio Miggiano, mentre Gregorio Bernardi è il migliore degli italiani. Miggiano, pettorale numero 5, taglia il traguardo con il tempo di 1:00.77. Lo svizzero parte bene e costruisce la sua affermazione grazie al miglior tempo nel secondo settore. L’elvetico precede il connazionale Sandro Manser, secondo in 1:00.81, di soli quattro centesimi. Oasport.it

