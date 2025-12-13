In un contesto di turbolenze finanziarie e strategiche per la famiglia Elkann, la Juventus si trova al centro di un nuovo terremoto. Mentre Exor affronta la crisi legata alla cessione di Gedi, le tensioni e le novità riguardanti il club bianconero emergono con forza, segnando un ulteriore capitolo nell’instabilità che coinvolge l’impero Elkann.

Nelle stesse ore in cui Exor, la holding degli Elkann, è nel pieno della bufera per la cessione del gruppo editoriale Gedi ai greci di Antenna, si apre il fronte Juventus. La cassaforte degli Elkann smentisce di voler vendere il 65,4% del club bianconero, ma ieri sera è arrivata come un fulmine la proposta di Tether Investments, il gigante delle criptovalute, già socio con l'11,527%: un'offerta vincolante non concordata indirizzata a Exor per l'acquisto di tutte le azioni della Vecchia Signora. Per rispondere, la holding degli Elkann ha tempo fino alle 18 del 22 dicembre. L'offerta è per 2,66 euro per azione con un equity value per l'acquisizione del 100% della società pari a circa 1,1 miliardi. Ilgiornale.it

Dopo "Repubblica" tocca alla Juventus. Nuovo terremoto nell'impero Elkann - Tether lancia un'opa da un miliardo sul club Exor (per ora) la respinge: "Non è in vendita" ... ilgiornale.it