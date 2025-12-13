Dopo il successo all' estero il Bus Gourmet Italia conclude il suo tour a Roma

Il Bus Gourmet Italia, dopo aver conquistato il pubblico internazionale, conclude il suo tour a Roma. Sul secondo piano del bus, poco dopo la partenza davanti a Castel Sant’Angelo e al Palazzaccio di giustizia, arriva l’uovo alla carbonara, portando un tocco di tradizione romana direttamente sulle tavole dei partecipanti.

L’uovo alla carbonara arriva sulla tavola al secondo piano del Bus Gourmet Italia poco dopo la partenza davanti a Castel Sant’ Angelo e al Palazzaccio di giustizia. “Non potete immaginare - dice il ministro del Turismo, Daniela Santanchè - l’entusiasmo che ci ha accolto da Parigi a Bruxelles a Londra, Berlino, Stoccolma, Monaco e Vienna, prima di concludere il tour nella capitale. E proprio pochi giorni dopo che la cucina ha avuto il meritato riconoscimento nel patrimonio dell’Unesco!”. Un fatto che secondo gli esperti porterà in due anni un incremento dei flussi turistici fino all’8%, che vuol dire circa 18 milioni di pernottamenti in più di turisti. Ilgiornale.it

