Dopo il ritrovamento di uno dei suoi due cani proseguono senza sosta le ricerche del 44enne disperso sul Gran Sasso VIDEO

Le ricerche di Karol Brozek, il 44enne escursionista polacco disperso da settimane sul Gran Sasso, continuano incessantemente. Dopo il ritrovamento di uno dei suoi due cani, le operazioni di ricerca si intensificano nel tentativo di rintracciare l'uomo e garantire la sua sicurezza.

Proseguono senza sosta le ricerche di Karol Brozek, l'escursionista polacco di 44 anni che risulta disperso da settimane sul massiccio del Gran Sasso. Un nuovo slancio alle operazioni è arrivato anche alla luce del ritrovamento di Pirat, uno dei due cani che accompagnavano l'uomo, nella giornata. Chietitoday.it

Due anni dopo il furto, uomo riconosce la sua e-bike su Facebook (e riesce a recuperarla) - Si può definire una storia a lieto fine quella che ha vissuto un uomo che dopo oltre due anni ha ritrovato la sua bicicletta elettrica e l'ha recuperata. milanotoday.it

Ritrovato vivo il 51enne dopo due notti passate al freddo, aveva perso l'orientamento ed era caduto sbattendo la testa. Poi il lieto fine - Per cercare di risalire ai suoi spostamenti, ieri sera è stato scoperto che il 51enne aveva cercato informazioni relative alla Ferrata Fiamme gialle e al Troi dei Sech, il 562, così, a partire dalle 7 ... ilgazzettino.it

È giallo a Celano dopo il ritrovamento di un uomo per strada, picchiato e abbandonato, privo di sensi #LAquila #Cronaca - facebook.com facebook

La felicità del ritrovamento di Tatiana, dopo undici giorni di ricerche dove la speranza di riabbracciarla si spegneva progressivamente, lascia il posto ora alle domande. Ma prima delle risposte a queste ultime, per la famiglia Tramacere, è il momento di ritrov x.com