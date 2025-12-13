Dopo il ritrovamento di uno dei suoi due cani proseguono senza sosta le ricerche del 44enne disperso sul Gran Sasso VIDEO

Le ricerche di Karol Brozek, il 44enne escursionista polacco disperso da settimane sul Gran Sasso, continuano incessantemente. Dopo il ritrovamento di uno dei suoi due cani, le operazioni di ricerca si intensificano nel tentativo di rintracciare l'uomo e garantire la sua sicurezza.

Proseguono senza sosta le ricerche di Karol Brozek, l'escursionista polacco di 44 anni che risulta disperso da settimane sul massiccio del Gran Sasso. Un nuovo slancio alle operazioni è arrivato anche alla luce del ritrovamento di Pirat, uno dei due cani che accompagnavano l'uomo, nella giornata. Chietitoday.it

