Dopo Cerbo spunta un altro pentito nel maxi procedimento Hydra

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spunta un altro pentito nel maxi procedimento "Hydra" a carico di 146 imputati, scaturito dalle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, su una presunta "alleanza" tra affiliati di Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra in Lombardia per fare "affari", ossia sul cosiddetto "sistema. Cataniatoday.it

dopo cerbo spunta un altro pentito nel maxi procedimento hydra

© Cataniatoday.it - Dopo Cerbo, spunta un altro pentito nel maxi procedimento "Hydra"

CHIARA E DIVENTATA UNA ANIMALISTA…. #shorts

Video CHIARA E DIVENTATA UNA ANIMALISTA…. #shorts