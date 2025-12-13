Donne in Nepal | Lo Stato ha poche politiche di supporto Ma le nepalesi sono proattive hanno voglia di fare nonostante non vengano incoraggiate

In Nepal, le donne affrontano sfide significative a causa di politiche di supporto limitate, ma si distinguono per la loro proattività e determinazione. Nonostante la mancanza di incoraggiamenti ufficiali, molte nepalesi mostrano voglia di fare e di emergere, spesso raccontando storie che riflettono la loro forza e resilienza, anche in contesti di lotta e impegno personale.

«Q uando una donna racconta una storia, ci si aspetta che sia la storia di una donna in lotta per qualcosa, o che ci sia una protagonista femminile. Ma le scrittrici possono parlare di tutto, giusto? Non dovrebbero esserci aspettative, bensì apertura. Io mi auguro di sentire più donne che condividono storie, anche personali, perché la letteratura non deve necessariamente trattare grandi temi. E vorrei ascoltarle attraverso ogni tipo di espressione artistica». Nepal, la bambina che a due anni è diventata la nuova “dea vivente” X Asmita Gautam, 25 anni, ha proprio l’aspetto di una poetessa: un caschetto romantico e castano, gli occhi scuri e introspettivi, l’atteggiamento delicato. Iodonna.it L’onda rosa delle donne in Nepal - Ma le nepalesi sono proattive, hanno voglia di fare nonostante non vengano incoraggiate» ... iodonna.it

© Iodonna.it - Donne in Nepal: «Lo Stato ha poche politiche di supporto. Ma le nepalesi sono proattive, hanno voglia di fare nonostante non vengano incoraggiate»

