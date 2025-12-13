Donna investita da un' auto
Oggi pomeriggio ad Arezzo, in via Kennedy, una donna di 51 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. L'incidente ha causato ferite alla donna, che è stata prontamente soccorsa dalle forze dell'ordine e dal personale medico. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità competenti.
Una donna di 51 anni è rimasta ferita oggi pomeriggio. La signora è stata investita da un'auto mentre si trovava a piedi in via Kennedy ad Arezzo. Pochi minuti prima delle 18 sono scattati i soccorsi del 118 dell'Asl Toscana sdu est. La donna è stata trasportata in codice 2 al pronto soccorso. Arezzonotizie.it
