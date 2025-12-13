Donna assolta per ‘frasi contro Bassetti’ Il giudice | Delirio generico
Una donna è stata assolta dopo aver scritto frasi contro Bassetti, giudicate dal tribunale come un
I giudici hanno ritenuto che il messaggio non fosse rivolto in modo specifico all'infettivologo del San Martino. Imolaoggi.it
(Adnkronos) - Una donna residente a Napoli è stata assolta dall'accusa di istigazione a delinquere per una frase, pubblicata nel 2021 sul canale Telegram 'Basta dittatura', in cui commentava