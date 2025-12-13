Dolori al torace e sette ore di attesa | muore 39enne a Bari dottoressa indagata per omicidio colposo

Una donna di 39 anni è deceduta dopo sette ore di attesa al pronto soccorso del Policlinico di Bari, dove si sospettava un problema cardiaco. La Procura ha avviato un'indagine per omicidio colposo, coinvolgendo anche una dottoressa, per valutare eventuali responsabilità nella gestione del caso.

La Procura di Bari indaga per omicidio colposo sulla morte di una 39enne, deceduta dopo sette ore al pronto soccorso del Policlinico per un possibile problema cardiaco non diagnosticato. Fanpage.it

