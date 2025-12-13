Dolori al torace e sette ore di attesa | muore 39enne a Bari dottoressa indagata per omicidio colposo
Una donna di 39 anni è deceduta dopo sette ore di attesa al pronto soccorso del Policlinico di Bari, dove si sospettava un problema cardiaco. La Procura ha avviato un'indagine per omicidio colposo, coinvolgendo anche una dottoressa, per valutare eventuali responsabilità nella gestione del caso.
La Procura di Bari indaga per omicidio colposo sulla morte di una 39enne, deceduta dopo sette ore al pronto soccorso del Policlinico per un possibile problema cardiaco non diagnosticato. Fanpage.it
Bari, 39enne muore in pronto soccorso al Policlinico dopo un dolore al torace: si indaga per omicidio colposo - La Procura ha aperto un fascicolo: affetta da sindrome di Turner, è deceduta la sera del 7 dicembre dopo circa sette ore in ospedale, per cause che toccherà alla magistratura accertare (forse legate a ... msn.com
Policlinico, morta al pronto soccorso dopo un dolore toracico. Aperta inchiesta - La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte di una 39enne barese, deceduta nel pronto soccorso del Policlinico di Bari ... msn.com
Bari, 39enne muore in pronto soccorso al Policlinico dopo un dolore al torace: si indaga per omicidio colposo x.com
“Quel dolore improvviso…” ??Una donna di 55 anni, mentre è al supermercato, sente una fitta alla parte alta dell’addome subito dopo aver fatto un piccolo sforzo. ?Il dolore sale verso il torace e dura qualche minuto. Cosa potrebbe essere? A ? Problema g - facebook.com facebook
DOLORE AL TORACE: Cosa lo Provoca e Come Affrontarlo!