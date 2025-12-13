dolci personalizzati e cascate di cioccolato a misura di presepe

Il laboratorio “Vivi il dolce” di Desio si distingue per la produzione di oltre duemila panettoni all’anno, offrendo dolci personalizzati e spettacolari cascate di cioccolato a tema natalizio. Oltre alla clientela privata, rifornisce anche aziende con panettoni griffati, confermando la sua reputazione come punto di riferimento per le specialità di alta qualità durante le festività.

Sforna duemila panettoni all’anno il laboratorio di “Vivi il dolce“ di Desio, che rifornisce anche le aziende con il panettone griffato. Le aziende spesso per i cadeau ai clienti richiedono il panettone con il logo aziendale di cioccolato e Matteo Pozzi e la sua equipe lo realizzano. "È bello offrire ai clienti un prodotto personalizzato", spiega Pozzi. La produzione spazia dal tradizionale mandorlato con glassa ai panettoni farciti con noci, fichi e gocce di cioccolato, oppure al marron glacé. Da un paio d’anni ha preso piede “Seduzione“, il gioiello di casa Pozzi: un panettone scuro, con gocce di cioccolato e lamponi disidratati. Ilgiorno.it

