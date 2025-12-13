Dolci alcolici e cibi molto conditi rallentano la digestione Gli allenamenti regolari sono l’alleato migliore per lo stomaco Sport via maestra per limitare il peso degli stravizi

Con l’avvicinarsi delle feste, è importante conoscere gli effetti di alimenti ricchi di zuccheri, alcol e condimenti abbondanti sulla digestione. Mantenere uno stile di vita attivo rappresenta la strategia migliore per contrastare i pasti più pesanti e gli eccessi tipici di questo periodo, aiutando a preservare il benessere dello stomaco e il peso forma.

Le feste si stanno avvicinando e se c’è chi non vede l’ora perché avrà molto più tempo a disposizione per potersi allenare, c’è anche chi sogna già giornate in famiglia, cene con gli amici e pomeriggi sul divano in totale relax. Tra i due estremi, vince la giusta misura. Non volerne sapere di muoversi e ambire semplicemente a rilassarsi, non è certo la scelta ottimale, ma è altrettanto vero che non bisogna essere sempre al 100%, e, soprattutto se ci si allena tutto l’anno, si possono ridurre leggermente gli allenamenti, così da non dovere rinunciare alla convivialità. Lo sport è sinonimo di benessere fisico e mentale e mantenere una routine costante anche durante le festività è la chiave per iniziare il nuovo anno al meglio, senza vanificare il lavoro svolto fino ad ora. Sport.quotidiano.net

