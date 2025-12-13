Docenti inseriti sia in GaE che GPS | attenzione alla scelta della provincia!

Gli aspiranti docenti inseriti sia nelle GAE che nelle GPS devono prestare attenzione alla scelta della provincia durante le prossime procedure di aggiornamento e inserimento. Nei mesi a venire, sarà fondamentale compilare correttamente le domande per garantirsi le supplenze valide per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28.

Nei prossimi mesi gli aspiranti docenti saranno chiamati a compilare le domande di aggiornamento o primo inserimento negli elenchi per le supplenze valide per gli anni scolastici 202627 e 202728. Si tratta di GaE (graduatorie ad esaurimento) e GPS (graduatorie provinciali e di istituto). L'articolo . Orizzontescuola.it GAE per supplenze e ruoli docenti, nuove date per aggiornamento: dall’8 gennaio (dalle 12:00) al 22 gennaio (alle 23:59) - Inizialmente previste per lunedì 15 dicembre (e fino al 30 dicembre), su sollecitazione sindacale, il Ministero ha rinviato a dopo le festività di fine anno l'aggiornamento delle graduatorie ad esauri ... orizzontescuola.it GPS docenti 2026, anno di prova, elenchi regionali: ecco le ultime notizie - GPS, elenchi regionali, GaE e concorsi: tanto di cui parlare quando ad essere interessati sono i docenti precari o interessati ad una supplenza. orizzontescuola.it Importanti novità in arrivo per i docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). #algoritmosupplenze #cspi #docentiprecari #GPS2026 #oggiscuola #ordinanzaministerialeGPS #punteggioGPS #scuola #supplenze2026 #supplenzescuola - facebook.com facebook Nel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stata discussa una questione importante relativa alle prospettive di assunzione per i docenti inseriti nella prima fascia GPS … x.com

150 preferenze GAE & GPS A.S. 2025/26

Video 150 preferenze GAE & GPS A.S. 2025/26 Video 150 preferenze GAE & GPS A.S. 2025/26