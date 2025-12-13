Divieto di avvicinamento all’orsa Bambina che si aggira con i tre cuccioli avvistato un altro orso tra Palena e Lettopalena

Un nuovo avvistamento di un orso tra Palena e Lettopalena si aggiunge alla presenza dell'orsa

Nuova riunione in prefettura a Chieti del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto sull'orsa Bambina che, assieme ai tre cuccioli, da settimane si aggira nei territori di Lama dei Peligni, Taranta Peligna e Palena e nel frattempo un quarto orso, nato da una. Chietitoday.it

