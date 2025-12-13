Distrutti addobbi natalizi Vandali alla scuola Carducci

Un atto di vandalismo ha distrutto gli addobbi natalizi alla scuola Carducci di Santa Croce, suscitando nello sguardo dei bambini incredulità e delusione. Questo episodio ha evidenziato ancora una volta l'importanza di tutelare e valorizzare gli spazi condivisi, affinché possano continuare a essere luoghi di meraviglia e crescita per le nuove generazioni.

SANTA CROCE Quello che più colpisce sono lo stupore e la delusione negli occhi dei bambini. I bambini dovrebbero stupirsi e meravigliarsi per le cose belle, da loro costruire o semplicemente pensate, o viste realizzate da altri. Non stupirsi fin quasi a piangere per qualche vandalo che spacca le loro realizzazioni per abbellire la scuola in vista del Natale. E, invece, purtroppo i bambini della scuola Carducci di Santa Croce ieri mattina sono stati costretti a soffrire per colpa di qualche stupido che ha rotto i fiocchi di neve appesi alla ringhiera esterna della scuola in pieno centro a Santa Croce. Lanazione.it Distrutti addobbi natalizi. Vandali alla scuola Carducci - Spaccati i fiocchi di neve appesi alla recinzione esterna della Primaria del centro. lanazione.it

Devastata ancora la scuola Salvemini a Napoli: distrutti addobbi di Natale dei bimbi: quinto raid in 10 giorni - Devastata per la quinta volta in 10 giorni la scuola “Scialoja Cortese Rodinò” di Barra, con i plessi Salvemini e Caruso ... fanpage.it

"Questo in via Cavallotti.....gli esercenti cercano di abbellire a proprie spese e l'inciviltà dilaga in questa città ormai senza un sano e civile futuro. Addobbi Natalizi divelti e distrutti." - facebook.com facebook

