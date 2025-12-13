Disgrazia in Italia all’alba | tre ragazzi travolti da un’auto

All’alba di oggi, nel quartiere di Staglieno a Genova, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto tre ragazzi, rimasti vittime di un investimento da parte di un’auto. L’incidente ha destato grande preoccupazione nella comunità locale e mobilitato le forze dell’ordine per le indagini.

– Un grave incidente stradale ha sconvolto le prime ore del mattino nel quartiere di Staglieno, a Genova. Tre giovani che stavano attraversando la carreggiata sono stati travolti da un’auto mentre si trovavano sulle strisce pedonali in via Bobbio, in un tratto particolarmente congestionato dal traffico anche all’alba. . L’investimento è avvenuto poco prima del sorgere del sole, nei pressi del noto panificio Tognoni, punto di riferimento della zona. L’urto è stato descritto come molto violento e ha immediatamente richiamato l’attenzione dei residenti e dei passanti, che hanno allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. Tvzap.it

I tre carabinieri morti, i tre fratelli in disgrazia. Se si fosse arrivati prima? - L’Italia s’ inchina davanti a Marco, Davide e Valerio, i carabinieri morti nello scoppio della cascina di Castel D’Azzano, di cui oggi pomeriggio si celebrano i funerali di Stato nella Basilica di ... avvenire.it

Italia, disgrazia all’asilo: “Bimba incastrata lì”. Le urla disperate e i soccorsi arrivati tardi >> https://buff.ly/O5DzyvM - facebook.com facebook