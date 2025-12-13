DIRETTA Tutte le notizie del 13 dicembre | Juve Tether pronto a raddoppiare l’offerta Tutti pazzi per Palestra

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le principali notizie del 13 dicembre: dalla Juventus alle novità sul mercato, con Tether pronto a raddoppiare l’offerta, e l’interesse crescente per Palestra. Segui gli aggiornamenti in tempo reale su Calciomercato.it per tutte le ultime novità della giornata.

Aggiornamenti in tempo reale qui su Calciomercato.it Tutte le news di oggi, sabato 13 dicembre, qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale. DIRETTA Tutte le notizie del 13 dicembre dalla Juve all’Inter passando per il Milan (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con Noi le notizie di oggi! 11:32 13 Dicembre Inter, rinforzo a centrocampo: affare da solo 1 milione. Solo 1 milione di euro, tanto potrebbe costare all’Inter il prossimo rinforzo a centrocampo. TUTTI I DETTAGLI! 11:00 13 Dicembre Atalanta, tutti pazzi per Palestra: le ultime di CM.IT. TUTTI PAZZI PER PALESTRA! Le ultime di Calciomercato. Calciomercato.it

diretta tutte notizie 13DIRETTA Tutte le notizie del 13 dicembre: Juve, Tether pronto a raddoppiare l’offerta - News di oggi sabato 13 dicembre in tempo reale qui su Calciomercato. calciomercato.it

DIRETTA/ Fritz De Minaur (risultato finale 0-2): l’australiano spera ancora! (Atp Finals 2025, 13 novembre) - 2: l'australiano spera ancora nella semifinale, lo statunitense è eliminato. ilsussidiario.net

diretta tutte le notizie del 13 dicembre juve tether pronto a raddoppiare l8217offerta tutti pazzi per palestra

© Calciomercato.it - DIRETTA Tutte le notizie del 13 dicembre: Juve, Tether pronto a raddoppiare l’offerta. Tutti pazzi per Palestra

Tutte le news di Sky tg24

Video Tutte le news di Sky tg24