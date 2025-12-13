DIRETTA | Cesena-Mantova 3-2 | Frabotta fa esplodere il Manuzzi

Il match tra Cesena e Mantova si anima con emozioni e gol, culminando con una vittoria del Cesena per 3-2. Frabotta, protagonista decisivo, fa esplodere il Manuzzi con il suo gol al 79°. La partita è stata caratterizzata da azioni intense e decisioni arbitrali, offrendo uno spettacolo ricco di suspence e adrenalina.

79': GOL DEL CESENA. Esplode il Manuzzi! Angolo di Ciervo, pallone a Frabotta che la butta dentro e viene ammonito dopo l'esultanza76': il Cesena spinge, le conclusioni di Adamo e Frabotta vengono deviate in angolo73': ammonito Zaro per un fallo tattico su Bonfanti69': pericoloso il Mantova in. Cesenatoday.it Cesena-Mantova 3-2: diretta live e risultato finale - Mantova di Sabato 13 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net DIRETTA/ Cesena Mantova (risultato finale 3-2): Frabotta per il sorpasso! (Serie B, 13 dicembre 2025) - Presentazione della diretta Cesena Mantova, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... ilsussidiario.net

