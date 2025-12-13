DIRETTA | Cesena-Mantova 2-2 | autogol ospite i bianconeri rimontano

Segui la live della sfida tra Cesena e Mantova, terminata 2-2. I bianconeri riescono a rimontare grazie a un autogol ospite, mentre nel corso della partita si registrano occasioni per entrambe le squadre, interventi difensivi e un cartellino giallo. Un incontro avvincente caratterizzato da azioni offensive e momenti di tensione.

76': il Cesena spinge, le conclusioni di Adamo e Frabotta vengono deviate in angolo73': ammonito Zaro per un fallo tattico su Bonfanti69': pericoloso il Mantova in ripartenza. Artioli si invola verso Klinsmann e prova il destro, il portiere bianconero respinge distendendosi sulla sua sinistra65'. Cesenatoday.it Cesena-Mantova 2-2: diretta live e risultato in tempo reale - Mantova di Sabato 13 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net LIVE Cesena-Mantova 3-2 Serie B 2025/2026: Frabotta sfiora il gol - Mantova: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Sabato 13 dicembre alle 19.30 radiocronaca in diretta e in esclusiva della partita Cesena - Mantova Radio Studio Delta EXTRA, il canale eventi della radio più ascoltata in Romagna, in streaming su , http://extra.radiostudiodelta.it #EXTRARSD #DAIBURDEL # - facebook.com facebook

