DIRETTA | Cesena-Mantova 1-2 | bianconeri meritatamente sotto dopo il primo tempo ma vivi

Segui la cronaca in tempo reale di Cesena-Mantova, sfida valida per la giornata di calcio. Dopo un primo tempo vibrante, il risultato vede i bianconeri in svantaggio, ma la partita è ancora aperta. Ecco gli aggiornamenti sui momenti salienti e le decisioni chiave, con un focus sui cambiamenti che hanno influenzato l'andamento dell'incontro.

FINE PRIMO TEMPO CESENA-MANTOVA 1-245+1': tre minuti di recupero44': cambia totalmente l'inerzia della partita. Blesa va sul fondo e mette in mezzo per Francesconi, la girata col destro del classe 2004 viene parata dal portiere in due tempi42': GOL DEL CESENA. Shpendi dopo un'azione insistita e. Cesenatoday.it LIVE Cesena-Mantova 2-2 Serie B 2025/2026: Cartellino giallo per Mantova - Mantova: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

DIRETTA/ Cesena Mantova (risultato 1-2) video streaming tv: accorcia Shpendi! (Serie B, 13 dicembre 2025) - Presentazione della diretta Cesena Mantova, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... ilsussidiario.net

Sabato 13 dicembre alle 19.30 radiocronaca in diretta e in esclusiva della partita Cesena - Mantova Radio Studio Delta EXTRA, il canale eventi della radio più ascoltata in Romagna, in streaming su , http://extra.radiostudiodelta.it #EXTRARSD #DAIBURDEL # - facebook.com facebook

Oggi eravamo in diretta davanti allo stabilimento Amdarori di Cesena per ascoltare le voci di tante donne lavoratrici 25 Nov. #lavoro #giornatamondialecontrolaviolenzasulledonne x.com

© Cesenatoday.it - DIRETTA | Cesena-Mantova 1-2: bianconeri meritatamente sotto dopo il primo tempo ma vivi

Cesena - Mantova | Serie B | In Diretta Oggi

Video Cesena - Mantova | Serie B | In Diretta Oggi Video Cesena - Mantova | Serie B | In Diretta Oggi