DIRETTA | Cesena-Mantova 0-2 | notte fonda per i bianconeri Artioli raddoppia su punizione
Il match tra Cesena e Mantova si apre con un avvio difficile per i bianconeri, che si trovano già sotto di due reti. Dopo il primo gol di Artioli su punizione al 26', il Mantova mette in discesa la partita raddoppiando poco dopo, lasciando il Cesena in una posizione complessa da recuperare.
26': partenza shock per il Cesena, ora chiamato a recuperare una partita contro un avversario che continua ad andare il doppio anche dopo il secondo gol25': RADDOPPIO DEL MANTOVA. Punizione di Artioli da posizione centrale, destro incrociato che fredda un Klinsmann non esente da colpe22': Blesa. Cesenatoday.it
DIRETTA/ Cesena Mantova (risultato 0-0) video streaming tv: in campo al Manuzzi! (Serie B, 13 dicembre 2025) - Presentazione della diretta Cesena Mantova, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... ilsussidiario.net
Cesena-Mantova: diretta live e risultato in tempo reale - Mantova di Sabato 13 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net
Sabato 13 dicembre alle 19.30 radiocronaca in diretta e in esclusiva della partita Cesena - Mantova Radio Studio Delta EXTRA, il canale eventi della radio più ascoltata in Romagna, in streaming su , http://extra.radiostudiodelta.it #EXTRARSD #DAIBURDEL # - facebook.com facebook
Oggi eravamo in diretta davanti allo stabilimento Amdarori di Cesena per ascoltare le voci di tante donne lavoratrici 25 Nov. #lavoro #giornatamondialecontrolaviolenzasulledonne x.com
Calcio Serie C - Gli Highlights di Mantova-Cesena 0-4